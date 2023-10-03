“ماجستير” في إدارة سلاسل الإمداد

أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية، بالتعاون مع جامعة جدة، برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وذلك بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وصُمم البرنامج، الذي يعد هذا من أحدث البرامج المتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالمملكة، ليكون متوافقًا مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والبرامج والمبادرات الهادفة لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ويتعرف الطلاب والطالبات، من خلال البرنامج، على المهارات اللازمة على إدارة التحديات لعمليات سلاسل الإمداد العالمية، واستخدام التقنيات الحديثة المناسبة ويركز على تطوير المعرفة والمهارات في التعامل مع فرق سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى قيادة العمليات اللوجستية.
ويأتي البرنامج ضمن مبادراته في تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وأحد البرامج المدعومة بالكامل لتمكين الطاقات الشابة من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لاسيما الفرص التي تتوفر في القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد الذي يعد العصب الرئيس للتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن العبدالكريم، أن البرنامج يعد أحد أهم البرامج النوعية التي تقدم منحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”. وفق “أخبار 24”.
ويبقى البرنامج امتدادًا لشراكة متميزة، أسفرت عن إطلاق العديد من المبادرات في سبيل تحقيق رؤية الأكاديمية وتفعيل دورها في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال توفير حلول تدريبية وتعليمية نوعية ومتميزة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية.
وأتاحت الأكاديمية السعودية اللوجستية التسجيل أمام الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتقديم والاطلاع على شروط القبول المعلن عنها.