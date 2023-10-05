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رياضة > وزير الرياضة المصري واثق من نجاح الملف السعودي
05/10/2023   8:30 م

وزير الرياضة المصري واثق من نجاح الملف السعودي

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أعرب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن ثقته في نجاح ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

وشدد وزير الرياضة المصري على العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات بين مصر والسعودية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، رغبتها في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وشهد إعلان المملكة رغبتها في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، تفاعلاً واسعاً من جانب وسائل الإعلام العالمية “وكالات وصحف”. كما أعلن عدد من الاتحادات العربية والآسيوية تفاعلها مع إعلان السعودية نية الترشح لاستضافة مونديال 2034، وقدمت الدعم لاستضافة الحدث الرياضي الكبير للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وفق “سبورت 24”.

وزير الرياضة المصري واثق من نجاح الملف السعودي

رياضة
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