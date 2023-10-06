“روشن” تدعو الخريجين الجُدُد

أعلنت مجموعة “روشن” عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “هِمم”، الذي يهدف لتمكين جيل من القيادات الشابة حديثي التخرّج، عبر تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وتعزيز الجوانب الشخصية والمهنية لديهم، بما يؤهِّلهم للنجاح في الاقتصاد العالمي، تلبيةً لطموحات رؤية السعودية 2030.
ومن المُقرر أن يُفتح باب التسجيل في برنامج “هِمم” اليوم، الخامس من أكتوبر، ويُعد برنامجًا شاملًا، مدته 18 شهرًا، ويتكون من ثلاث مراحل، تجمع بين البرامج الأكاديمية من خلال شركاء أكاديميين دوليين من ناحية، والتدريب على رأس العمل بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمهنيين داخل “روشن” من ناحية أخرى.
ويوفِّر “هِمم” للمشاركين فرصةً للتفاعل مع أصحاب الخبرات الكبيرة في الصناعة عبر قطاعات متعددة، وسيحظى المشاركون بعد الانتهاء من البرنامج، بفرصة الانضمام إلى فريق عمل “روشن”، التي صُنِّفت دوليًا بوصفها “أفضل بيئة عمل”، بقوة عمل تضم نحو 70 في المئة من السعوديين، إضافة إلى نحو 40 جنسية أخرى، ما يعزِّز تبادل الأفكار والخبرات من جميع أنحاء العالم.
وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في “روشن” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، نسرين الدوسري: “نلتزم في مجموعتنا بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، عبر تنمية مهاراتهم، وإمدادهم بالخبرات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونعتقد أن المشاركين في “هِمم” سيضيفون لنا كذلك وجهات نظر جديدة وجديرة بالتبني، ما سيعزِّز من قوة رأس مالنا البشري ومواصلة نمونا، ودخولنا أسواقًا جديدة.”
وقد صُمِّم برنامج “هِمم” التابع لـ”روشن، لتحقيق فوائد للمجموعة بشكل عام، حيث يعمل المشاركون مع فِرق “روشن” العليا، والتنفيذية، والإدارية، بطريقة تفاعلية، تسمح لهم بمشاركة أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة، كما تمدّهم بالخبرة الشخصية والمهنية القيّمة. وفق “أخبار 24”.
ولقد أثبت هذا النهج منذ إنشائه عام 2021، نجاحه في سوق عمل الخريجين، حيث واصل “هِمم” نموه باستمرار، وتجلَّى ذلك في زيادة نسبة المشاركة بأكثر من 200% من عام 2021 إلى عام 2022، كما أن أكثر من 75 خريجًا من البرنامج يعملون الآن في “روشن”.
ودعت “روشن” الراغبين في الانضمام للبرنامج للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ “هِمَم” ، على أن يبدأ البرنامج التدريبي في 25 نوفمبر 2023، وسيتم اختيار 25 مرشحًا للمشاركة في البرنامج بعد إجراء الاختبارات والمفاضلة اللازمة لاختيار الأجدر.