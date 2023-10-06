5 كليات جديدة بجامعة الملك خالد

وافق مجلس شؤون الجامعات على إنشاء 5 كليات نوعية جديدة بجامعة الملك خالد، وذلك ضمن الهيكلة الشاملة للجامعة التي وافق عليها المجلس مؤخرًا.
وتضمنت قائمة الكليات الجديدة، السياحة والضيافة، والعمارة والتخطيط، والثقافة والفنون برجال ألمع، والحقوق، والتمريض بمحايل عسير، كما تم فتح عدد من الأقسام الجديدة، شملت قسم هندسة التعدين بكلية الهندسة، واللغات الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى أقسام أخرى في عدد من الكليات.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن استحداث هذه الكليات سيسهم في تخريج الكفاءات العلمية القادرة على دفع عجلة التنمية والتطوير في وطننا الغالي، واستثمار مزايا منطقة عسير على خارطة السياحة العالمية.
وفق “أخبار 24”.