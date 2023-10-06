“مسرّعة الدرعية”.. قاطرة رواد الأعمال

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مبادرة “مسرعة الدرعية” لريادة الأعمال التي تمكن من الإسهام الإيجابي في الاقتصاد الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية للدرعية، من خلال الأعمال التجارية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في أربع قطاعات رئيسة هي: الضيافة، والسياحة، وبيع التجزئة، والفنون والثقافة.
وصمم برنامج “مسرعة الدرعية” خصيصًا لرواد ورائدات الأعمال في منطقة الدرعية، أو من لديه نشاط يخدم منطقة الدرعية، وكذلك الذين يرغبون في نقل مشاريعهم التجارية إليها، ويشترط أن يكون لدى المشارك مشروع قائم، وأن يلتزم بحضور جميع أيام البرنامج، للاستفادة من المحاضرات والمبادرات والبرامج التي يقدمها متخصصون وخبراء في هذا مجال العمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن مبادرة مسرعة الدرعية لريادة الأعمال، وهي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تدعم الفئات المستهدفة بالقدرات اللازمة للتغلب على التحديات، وتعزيز وتشجيع الأفكار الملهمة، لمواصلة الابتكار ونمو وتطوير الأعمال، وفق التقنيات الحديثة.
وبيّن أن مسرعة الدرعية، تستهدف طلاب المدارس الثانوية أو الجامعة المهتمين بريادة الأعمال، ورواد الأعمال الحاليين أو الطموحين، وصولًا إلى المهنيين وأصحاب المنشآت، منوهاً إلى وجود العديد من البرامج والفعاليات تحت مظلة هذه المبادرة، وكذلك سيستفيد رواد الأعمال من شبكة العلاقات والمعارف والمهارات.وفق “أخبار 24”.
وتحتوي مسرعة الدرعية لريادة الأعمال على “برنامج عام” يتضمن مجموعة من ورش العمل والفعاليات المتنوعة، يقدمها متحدثون متخصصون في المجال، وتتناول موضوعات ملهمة لتسليط الضوء على الصناعات المرتبطة بالدرعية.
بدورها، تشارك “منشآت” في إقامة البرامج والورش التدريبية للمسرعة، إضافة إلى توفير الخدمات ذات العلاقة ببناء القدرات مثل التدريب والاستشارات ومراجعة محتوى البرامج وورش العمل للمستفيدين، مع تقديم الخدمات الاستشارية عبر تطبيق نوافذ، والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة مزايا لرواد الأعمال المشاركين في برنامج المسرعة، مع توفير مساحات عمل مشتركة مجانية لمستفيدي البرنامج بعد التخرج في مقر مجمع ريادة الأعمال في الرياض لمدة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي ستقدمها منشآت في البرنامج.