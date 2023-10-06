“زراعة” 50 ألف شجرة بحي “النخيل”

بدأت أعمال تشجير حي النخيل بصفته 7 الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، وذلك بزراعة 50 ألف شجرة عبر تنفيذ 17 حديقة حيّ، وتشجير 4 مدارس و30 مسجدًا، و14 موقعاً لمواقف السيارات، و52 كم من الشوارع والممرات.
وأشار برنامج “الرياض الخضراء” إلى أن أعمال تشجير الحي سيصاحبها معرض وفعاليات تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير، ومن المقرر أن يقام المعرض في حي النخيل خلال الفترة من 5 أكتوبر – 14 أكتوبر 2023.
يشار إلى أن “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في العاصمة، وزيادة المسطحات الخضراء إلى 9%، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن. وفق “أخبار 24”.
كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، ويسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.