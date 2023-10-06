“الدعيلج” يقف على تصنيع الطائرات بالبرازيل

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، مقر “إمبراير” الرئيسي لتصنيع الطائرات في ولاية ساو باولو البرازيلية، يرافقه نوابه والرؤساء التنفيذيون بالشركات والناقلات الوطنية بقطاع الطيران المدني بالمملكة.
واطلع الوفد على موقع تصنيع الطائرات وكيفية تقليل التكاليف الكلية في تصنيعها، وتجوّل الوفد بمرافق المصنع، التي شملت زيارة مركز تجربة العميل، ومصنع الطائرات المدنية، ومقر الخط النهائي لتصنيع طائرات من نوع “E-Jet”، ومركز خدمة العملاء.
وتأتي الزيارة استكمالاً لأهداف مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو، الذي ناقش بحث وتعزيز سبل التعاون، ونقل وتوطين صناعة الطائرات في المملكة. وفق “أخبار 24”.