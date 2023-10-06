“التعليم”: إسكان العمالة بالمباني المدرسية “ممنوع”

حذرت مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، من فتح المجال للعمالة الأجنبية، العاملين في المدارس أو في الحقل التعليمي بالعموم، وإسكانهم في مبانٍ مدرسية.
وفي تعميم “عاجل” صدر الأسبوع الماضي، موجهاً للمدارس في منطقة الرياض شددت على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات، القاضية بعدم استغلال المبنى المدرسي لإسكان العمالة.
واعتبر التعميم أن القيام بذلك، يعتبر “مخالفة”، فيما طالب بالتقيد بضوابط سكن الحارس، وتسليمه بمحضر خطي مدون فيه الموجودات من أجهزة تكييف وموجودات وخلافه.
ويشير التعميم إلى وجود ملاحظات وتجاوزات بحق سكن حراس المدارس، واستغلالها من قبل بعض العمالة التي تعمل في المدارس. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم، قد أطلقت مبادرة “الحراسات المدرسية” العام الماضي، وحددت بعضا من شروط الالتحاق بوظيفة الحراسات المدرسية لكل من الرجال والنساء، واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة تعليمية، لا تزيد عن الثانوية العامة، ولا تقل عن القدرة على القراءة والكتابة وأداء العمل، وألا يقل عمر المتقدمة عن 35 عاماً للنساء، و25 عاماً للرجال، وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم على المتقدم في إحدى القضايا المخلة بالأمانة والشرف، وسبق طرده من إحدى الوظائف الحكومية.