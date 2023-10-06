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جديد المحليات > “الشرقية” تحصل على شهادتي “آيزو”
06/10/2023   4:22 م

“الشرقية” تحصل على شهادتي “آيزو”

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حصلت أمانة المنطقة الشرقية، على شهادتين، لتطبيقها المعايير العالمية في الجودة، ونظير برامجها في الحوكمة لرفع مستوى الخدمات والمشروعات.

وقالت الأمانة، إن بلدية مدينة الظهران حصلت على شهادة المنح الآيزو (ISO 9001:2015) من قبل “منح العربية”، بعد إتمام البلدية إجراءات التدقيق والتوثيق الإداري لجميع العمليات المرتبطة بإدارات البلدية ومناقشة هيكلة أعمالها.

وأبانت أن بلدية مدينة الظهران حصلت على شهادة المنح الآيزو  (ISO 9001:2015)، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة؛ وذلك بهدف تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وأفضل الممارسات المتبعة محلياً ودولياً، وتلبية احتياجات المستفيد بفعالية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن هاتين الشهادتين تأتيان ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الأمانة مؤخرًا في ظل توظيف جميع الفرص ونقاط القوة لتوجيه جمع الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة.

“الشرقية” تحصل على شهادتي “آيزو”

جديد المحليات
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