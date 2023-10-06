الرياض تودع معرضها على وقع “حديث الكتاب”

تودّع الرياض اليوم (السبت)، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بعد انطلاقته المميزة في رحاب جامعة الملك سعود، حيث اختتمها باستضافة فعالية “حديث الكتاب” التي ضمت نُخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين.
وشهدت ساحات وأروقة وأجنحة المعرض توافداً لافتاً من مختلف الأعمار، وسط استقبال وبهجة من مسؤولي الأجنحة البالغ عددها 1800 من مختلف أنحاء العالم، على ما تشهده حركة المبيعات لديهم من ارتفاع مستمر.
وتضمن البرنامج الثقافي للمعرض 200 فعالية، منها ندوات حوارية وأمسيات روائية وشعرية تضم نخبة من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية، وعروض لمسرحياتٍ سعودية ودولية. وفق “أخبار 24”.
وامتلأت الأجنحة القادمة من 32 دولة بعناوين مختلفة ولغات متنوعة وأفكار شيقة، كما برزت فعاليات الأطفال هذا العام بأجواء أدبية ممتعة، وندوات حوارية استقطبت نخبة من الضيوف تناولوا موضوعات ثقافية شيقة حضرها العديد من الزوار من مختلف الأعمار.