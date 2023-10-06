3 روايات.. أول إنتاج لـ”تاريخنا قصة”

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز مبادرة “تاريخنا قصة”، لتكون منصة داعمة للمبدعين والطامحين في الكتابة السردية من خلال جملة من المحفزات المعنوية والإثرائية والتدريبية والمادية.
وأوضحت الدارة أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن 3 روايات، هي “دموع الرمل” لشتيوي الغيثي، و”الجساس” لعبير الرمال، و”نجم الشمال” للعقيلي كحيلان النجدي 1868-1869 للروائية سيما.
وحضرت الروايات الثلاث في معرض الرياض الدولي للكتاب، ضمن مطبوعات شركة “دار تشكيل”، شريك الدارة في المبادرة.
وتهتم الدارة بتوظيف التاريخ الوطني في الرواية الأدبية بطريقة إبداعية، مما يشكل اتجاهًا أدبيًا ينطلق من التراث الوطني، ويربط بين الماضي والحاضر.
وفق “أخبار 24”.