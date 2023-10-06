ولي العهد يبحث العلاقات مع ثلاثة مسؤولين آسيويين

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الإندونديسي جوكو ويدودو، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى ولي العهد اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، بحث خلاله العلاقات السعودية التايلندية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما هاتف ولي العهد اليوم، رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول؛ وناقش أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.