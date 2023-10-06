آفاق مفتوحة للتعاون مع كوبا

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أن القطاع الخاص يتطلّع لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا في ضوء الفرص والممكنات.
وأعرب “الحويزي”، خلال لقائه وزير التجارة الخارجية والاستثمار في كوبا ريكاردو كابريساس، في زيارته للمملكة على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين الحكوميين، عن تفاؤله بمستقبل واعد للتجارة والاستثمار بين البلدين في ظل الاهتمام والدعم الحكومي.
وأضاف أن مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستثمارية والتجارية، لافتاً إلى أهمية صناعة قصص نجاح للمستثمرين السعوديين في كوبا لتكون حافزاً للآخرين.
من جهته، أشار وزير التجارة الخارجية الكوبي إلى أن هناك قناعة وإرادة مشتركة لترقية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوبا، مبيناً أهمية دور قطاع الأعمال السعودي والكوبي في دفع مسار التعاون الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى ما يقدمه قانون الاستثمار الكوبي من حوافز وحماية كبيرة للمستثمرين الأجانب، وكشف عن مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول التعاون المصرفي والاتفاقيات التي تدعم الاستثمار بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوبا نحو 97 مليون ريال عام 2022، محققاً نموا قدره 190% مقارنة بعام 2021.