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جديد المحليات > “طائرات” الرحمة بـ”الجوف”
07/10/2023   2:00 ص

“طائرات” الرحمة بـ”الجوف”

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تستعد هيئة الهلال الأحمر، لتدشين خدمة الإسعاف الجوي في منطقة الجوف، عقب تزويد المنطقة بطائرة عمودية للإسعاف الجوي، تعد من أحدث الطائرات المستخدمة في هذا المجال، وستسهم في تقليص مدة مباشرة الحالات الإسعافية ونقلها إلى أقسام الطوارئ، وخدمات نقل المرضى بين المستشفيات، ونقل الدم، وغيرها من الحالات التي يخدمها الإسعاف الجوي.

وضمن استعداد الهيئة لتدشين هذه الخدمة، عقدت ورشة عمل تدريبية للتعامل مع الإسعاف الجوي، بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، ركزت على محاور عدة، منها: التعامل الآمن مع طائرة الإسعاف الجوي، ومن ذلك تأمين منطقة الهبوط قرب الحالات الإسعافية، وتأمين مرحلة نقل المصاب إلى الطائرة ثم تأمين مرحلة إقلاع الطائرة، والتعامل مع الطرق لتهيئة هبوط الطائرة في المواقع التي تستلزم الهبوط فيها واختيار المنطقة الآمنة، وتعامل القطاعات الأمنية مع هذه الحالات. وفق “أخبار 24”.

“طائرات” الرحمة بـ”الجوف”

جديد المحليات
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