النفط يتعافى “سعرياً”

تعافت أسعار النفط مجدداً لتنهي الانخفاض الذي شهدته الأيام الماضية، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 48 سنتاً أو 0.58% لتسجل 82.79 د/ب عند التسوية، كما حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 51 سنتاً أو 0.61% لتبلغ عند التسوية 84.58 د/ب.
وحققت أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 29%، متأثرة بتخفيضات الإنتاج الطوعية والتي أثرت في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية. وفق “أخبار 24”.