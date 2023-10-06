تصحيح أوضاع “حراج الصواريخ”

أعدّت أمانة محافظة جدة، ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، مسارًا سريعًا لاستقبال طلبات تنظيم وتصحيح أوضاع حراج سوق الصواريخ بجدة.
وتشمل مراحل استقبال الطلبات مراجعة أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى أمانة جدة، من خلال عدة أوراق تشمل نسخة من الخرائط المعتمدة للموقع، وصورة العقد للمكتب الهندسي المشرف من قبل المالك، وتقرير فني من قبل المكتب الهندسي ومصدق من الغرفة، وصورة الكروكي التنظيمي المعتمد.
كما يتطلب لإتمام عملية المراجعة تقرير سلامة المبنى، وصورة رخصة البناء، وصورة فوتوغرافية لكامل المبنى من جميع الجهات، وشهادة سلامة مبنى من المكتب الهندسي، وصورة من صك الملكية، وصورة الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري والعنوان الوطني، والمخططات الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وتُستكمل عملية المراجعة برفع الطلب عبر بوابة أمانة جدة، وفي حال استيفاء الشروط سيتم تحويل الطلب للجنة المكلفة من أمين المحافظة لتطوير وتنظيم الحراج خلال 3 أيام، أما في حال عدم استيفاء الشروط، يتم تحويل الطلب للمكتب الهندسي لاستيفاء المطلوب.