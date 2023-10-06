تسهيلات “الزكاة” الجمركية بـ”فياتا”

عرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خدماتها اللوجستية والجمركية التي ترتبط بتيسير التجارة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر فياتا 2023 المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويعقد المؤتمر بحضور العديد من الجهات المهتمة بالقطاع اللوجستي من مختلف دول العالم، حيث تعمل الهيئة على إبراز خدماتها، والتي يأتي على رأسها برنامج أولوية “المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي”، الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة.
وعرّفت الهيئة عبر جناحها المشارك في المؤتمر، بالخدمات اللوجستية والجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومبادرة الفسح خلال ساعتين، كما استعرضت التسهيلات المقدمة لوسطاء الشحن، التي تمكن الوسطاء من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي.
كما شاركت الهيئة في ورشة العمل التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، واستعرضت خلالها تجربتها في مبادرة الفسح خلال ساعتين، التي تمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافة إلى التعريف بالخدمات الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.
وتستهدف الهيئة من وراء المشاركة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الهيئة والمسؤولين والخبراء في مجال الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، إذ يُمثل معرض فياتا فرصة لمناقشة المستجدات في الشأن اللوجستي والتوجهات العالمية للخدمات اللوجستية ودورها في مجال تيسير التجارة العالمية، وتحسين الصناعات والخدمات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية وتطوير مستندات الشحن الموحدة. وفق “أخبار 24”.
ويعد “فياتا” منصّة دولية لعرض ومناقشة كل ما يهم قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، حيث يتم تسليط الضوء على مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في ضوء التطورات التقنية، ودور القطاع اللوجيستي في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي، وأهمية النهوض بالقدرات البشرية العاملة في القطاع.
ويستهدف المؤتمر الدولي رصد الممارسات الناشئة، بما في ذلك حلول التكنولوجيا وتبادل المعلومات بين الجمارك والوكالات الأخرى، والتي يضعها كأحد أهم أهدافه الأساسية.