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جديد المحليات > المملكة تتقدم “عربياً” في توفير المساكن
07/10/2023   11:57 ص

المملكة تتقدم “عربياً” في توفير المساكن

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في إطار الطفرة الكبيرة للمملكة بمختلف المجالات، حصدت وكالة القطاع الثالث والمشاركة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية 2023، في دورتها السادسة عشرة المقامة في دبي بالإمارات.

وجاء حصول الوكالة على الجائزة بناءً على عدة مبادرات، تمثلت في رفع مستوى الإسكان وتنمية المدن كأولوية وطنية، وتمكين القطاع الثالث من إنشاء جمعيات الإسكان.

وشملت مبادرات وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، حشد الدعم السكني، ورقمنة عمليات الإسكان، وتبسيط الإجراءات لتوفير المساكن الملائمة. وفق “أخبار 24”.

المملكة تتقدم “عربياً” في توفير المساكن

جديد المحليات
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