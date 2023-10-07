وزير الإعلام يجول مع نظيره الكويتي في الرياض

جال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ونظيره بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، على معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، ومعرض “تاريخ الدولة السعودية” بمقر وكالة الأنباء السعودية “واس”، للوقوف على حجم الأنشطة وأبرز التقنيات الحديثة التي تحكي مراحل تاريخ الدولة السعودية.
وفي “واس”، اطلع “المطيري” بصحبة “الدوسري” على محطات معرض “تاريخ الدولة السعودية”، الذي صمم وفق مسارٍ زمني متسلسل انتهاءً بما تشهده المملكة من حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ مشرق، حيث أعد المعرض بأسلوبٍ تفاعلي وباستخدام تقنيات مرئية ووسائط متعددة تحكي مراحل تاريخ الدولة السعودية.
كما تجول الوزيران في أرجاء معرض الكتاب، ليطلعا على حجم ما قدم فيه من فعاليات وأنشطة تضمنت ندوات حوارية وأمسيات شعرية تضم نخبةً من شعراء الفصحى والشعر النبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية، إضافة إلى العروض المسرحية لمسرحياتٍ سعودية ودولية.
وأكد وزير الإعلام الكويتي، أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الإعلام في البلدين للاستفادة من التجارب المشتركة، منوهاً إلى ضرورة نقل التجارب الناجحة وتحويلها لتكون فرص نجاح يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل المشترك، والسعي لقراءة الواقع واستشراف المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وقال إن هذه اللقاءات ستسهم بشكل كبير في التكامل بين البلدين، وتغطية الزوايا المهمة من هذه النماذج الناجحة، ليكون هنالك تأثير إيجابي ملموس في دول المجلس.