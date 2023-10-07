“إنستغرام” يُتيح مشاركة القصص مع القوائم

فاجأت منصة “إنستغرام”، المستخدمين بإمكانية مشاركة القصص Stories مع قوائم جماعية متعددة في وقت واحد، وذلك بهدف تنظيم الأشخاص الذين يمكنهم رؤية القصص والتفاعل معها.
وأتاحت المنصة للمستخدم إنشاء قوائم خاصة لمشاركة القصص مع مجموعات محددة من الأصدقاء دون غيرهم، حيث تدعم الميزة الجديدة خصوصية المستخدمين الذين يمتلكون حسابا واحدا فقط.
كما تمنح الميزة للعلامات التجارية طرقا مفيدة لتقسيم الجمهور وتوفير تحديثات محددة للمستخدمين بناءً على الاهتمامات، حيث يمكن إضافة 250 شخصاً إلى القائمة الواحدة. وفق “أخبار 24”.