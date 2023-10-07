“الأهلي”.. سيد “جدة”

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا على نظيره الاتحاد، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 31.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، ليتساوى مع الاتحاد في عدد النقاط لكن يسبقه في الترتيب بالمركز الرابع.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
بدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي الأهلي في محاولة لإدراك هدف التقدم وهو ما حدث بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه فراس البريكان ولكن ألغاه الحكم بداعي وجود حالة تسلل.
وتوقفت المباراة بعدها بثلاث دقائق بعدما سقط لاعب الأهلي فرانك كيسيه بعد كرة مشتركة مع مدافع الاتحاد لويز فيلبي قبل أن يُعالج خارج الملعب ويعود مرة أخرى للمشاركة في الدقيقة 17.
وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في الدقائق التالية وسط استحواذ نسبي على الكرة للاعبي الأهلي. وأرسل لاعب الأهلي رياض محرز كرة عرضية من يسار الملعب حولها زميله فراس البريكان برأسه لتصل لزميله كيسيه الذي سددها في الشباك بالدقيقة 32.
وحاول فريق الاتحاد خلال الدقائق التالية إدراك التعادل وسط تصدٍّ لدفاعات الأهلي فكاد يتعادل كانتي للاتحاد في الدقيقة 41 ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن. وكاد يتعادل كريم بنزيما للاتحاد بهدف في الدقيقة 45 4 ولكن تصدى القائم لتسديدته.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الاتحاد نونو سانتو الدفع بالثنائي زكريا هوساوي ومهند الشنقيطي بدلا من أحمد بامسعود ومدالله العليان. وحاول بنزيما الاختراق داخل دفاع الأهلي في الدقيقة 55، ليرسل بعدها عرضية لكن الدفاع يقوم بإبعادها قبل أن تصل لرأس عبدالرزاق حمدالله. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 57 سدد مهند الشنقيطي من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة خرجت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الأهلي. ودخل الثنائي سميحان النابت وسعد بالعبيد بدلا من محمد المجحد وعبدالله العمار، في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 62، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي لإضاعة الوقت، أعقبتها بطاقة أخرى لزميله رياض محرز.
وسجل اللاعب كريم بنزيما هدفا للاتحاد في الدقيقة 73، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف. وتلقي لاعب الأهلي جابري فيحا بطاقة صفراء في الدقيقة 86، قبل أن يحصل زميله زياد الجهني على بطاقة أخرى في الدقيقة 90 3.