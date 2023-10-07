“نعم نتذكر”.. الأهلي يعاقب “العميد” بـ”سخرية قاسية”

أثار التيفو الذي كشفت عنه جماهير نادي الاتحاد قبل ديربي جدة أمام غريمه الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ردود فعل عنيفة وجدلاً وسط الجماهير الرياضية.
وحمل تيفو جماهير الاتحاد الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عنوان “تتذكرني؟”، مع رجل يحمل منظار، في إشارة لتصغير منافسه وحاجته لمكبر كي يراه، غير أن نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على الاتحاد بهدف فرانك كيسيه، منحت الفرصة لجماهير الراقي لترد هى الأخرى على تيفو الاتحاد بتيفو ساخر، كما نشر حساب الملكي فيديو للهدف الوحيد في الديربي وعلق عليه: “أنساك؟ دا كلام”.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي عبر حسابه في موقع “إكس” عقب المباراة، تيفو والذي حمل عنوان “نعم نتذكر” مع صورة لرجلين، الأول بالقميص الأخضر يقف بثقة وخلفه يقف الرجل الأخر بالقميص الأصفر، وهو يمسح الدموع من على عينيه في إشارة إلى أنه تلقى علقة ساخنة. وفق “سبورت 24”.
وكانت جماهير الأهلي احتفلت مع اللاعبين بعد صافرة نهاية المباراة التي شهدت عودة الراقي للانتصارات ورفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بالتساوي النقطي مع الاتحاد الذي تراجع للمركز الرابع في قائمة الترتيب.
يذكر أن ديربي جدة عاد الموسم الجاري (2023-2024) بعدما حرم هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي الجماهير من إثارة هذه المواجهة.