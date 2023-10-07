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رياضة > فيليبي: الأهلي حسم الديربي بـ”التفاصيل الصغيرة”
07/10/2023   12:11 م

فيليبي: الأهلي حسم الديربي بـ”التفاصيل الصغيرة”

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اعتبر اللاعب لويز فيليبي مدافع الاتحاد أن “تفاصيل صغيرة” حسمت لقاء الديربي لصالح الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وقال فيليبي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لعبنا مباراة جيدة ووصلنا إلى المرمى وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكن تفاصيل صغيرة حسمت الديربي للأهلي”.

وأضاف: “الأهلي كان موفقًا وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، كنا نسعى لإسعاد الجماهير بعد دعمهم الكبير للفريق في مباراة الليلة وسنعمل على التعويض خلال المباريات القادمة”. وفق “سبورت 24”.

فيليبي: الأهلي حسم الديربي بـ”التفاصيل الصغيرة”

رياضة
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