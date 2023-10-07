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رياضة > ميندي: حسنت صورتي أمام جماهير الأهلي
07/10/2023   12:06 م

ميندي: حسنت صورتي أمام جماهير الأهلي

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أعرب السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد بهدف نظيف في الديربي المثير الذي أقيم الجمعة في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وقال ميندي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه عمل خلال الفترة الماضية من أجل تحسين صورته لدى جماهير الأهلي بعدما تلقى 9 أهداف في مباراتين خارج الديار أمام الفتح والنصر، وهو الأمر الذي بدا أنه تحقق نوعًا ما اليوم في اللقاء الصعب أمام الاتحاد.

وأضاف ميندي أنه واللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة لافتًا إلى أن مستوى الفريق سيتصاعد خلال الفترة المقبل. وفق “سبورت 24”.

وعن احتفالية اللاعبين به أمام جمهور الأهلي بعد المباراة أعرب الحارس السنغالي عن سعادته مشيرًا إلى أن زملاءه لمسوا جهده في التدريبات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة دعم كبير من اللاعبين والجمهور.

ميندي: حسنت صورتي أمام جماهير الأهلي

رياضة
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