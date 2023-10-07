فيرمينو: حسمنا الديربي بالروح

أعرب البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم الأهلي عن دعمه لإعلان المملكة استضافة بطولة كأس العالم 2034.
وتحدث فيرمينو بعد مباراة الديربي التي حسمها الأهلي بهدف نظيف أمام مضيفه الاتحاد، حيث أكد أن لاعبي الأهلي كانت لديهم الرغبة والروح من أجل الفوز بالنقاط الثلاث.
وأضاف: “كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة وستشهد الكثير من المعاناة وذلك على الفريقين نظرًا لأهمية اللقاء”.
وعن إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 قال فيرمينو إن المملكة تنمو وتزدهر بشكل سريع، كما أن الرياضة هنا محور اهتمام الجميع، معربًا عن دعمه لاستضافة المملكة مونديال 2034. وفق “سبورت 24”.