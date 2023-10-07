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جديد المحليات > خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من نيوم
07/10/2023   4:54 م

خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من نيوم

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (السبت) إلى الرياض قادماً من مدينة نيوم.

ووصل في معية خادم الحرمين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، إلى جانب الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته، كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من نيوم

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