“تحسُّن” اقتصاد الوقود للمركبات بـ24%

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن تطبيق معيار اقتصاد الوقود بالمملكة أسهم في تحسن متوسط اقتصاد الوقود للمركبات.
وقال المركز إن متوسط اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة الواردة منذ تطبيق المعيار خلال الفترة من عام 2016م وحتى 2022؛ تحسن بنسبة 24%، بنسبة تحسن سنوي بلغت 3.4%
وأكد المركز أن استخدام السيارات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة؛ لافتاً إلى أنه يعمل على تقديم العديد من المبادرات لرفع كفاءة الطاقة في قطاع النقل والقطاعات الأخرى ذات الاستهلاك العالي.
وفق “أخبار 24”.