“الامتثال”.. صك براءة المباني من “التشوه”

دفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بخدمة “إصدار شهادة الامتثال” لمحاربة التشوه البصري للمباني، حيث تهدف تلك الخطوة إلى تحسين وتطوير إجراءات وجودة الخدمات البلدية.
وتتضمن متطلبات التقديم على الخدمة التي جرى إطلاقها عبر منصة “بلدي”، وجود رخصة بناء معتمدة أو وثيقة ملكية العقار (صك)، وحجة استحكام وعقد إسكان وعقد استثمار وإيصال كهرباء أو إيصال مياه، مع ضرورة رفع الطلب من خلال المُستفيد أو عبر تفويض مكتب هندسي لرفع الطلب، بالإضافة إلى موافقة الأمانة أو البلدية.
ووجهت الوزارة في تعميم لجميع البلديات ووكالات وإدارات وأقسام وفروع الأمانة، بضرورة الالتزام بإصدار شهادة الامتثال والتي تثبت خلو المبنى من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والالتزام بالترخيص. وفق “أخبار 24”.