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جديد المحليات > “لجنة أمطار جدة” تناقش خطتها التنفيذية
07/10/2023   4:59 م

“لجنة أمطار جدة” تناقش خطتها التنفيذية

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عقدت لجنة الأمطار الدائمة بأمانة محافظة جدة، السبت، اجتماعها الدوري لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على محافظة جدة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 1445هـ .

وأشارت اللجنة إلى أن خطة الأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة.

وأضافت أن الاستعدادات تضمنت أيضًا التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن اللجنة ناقشت الاستعدادات والفرضيات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.

“لجنة أمطار جدة” تناقش خطتها التنفيذية

جديد المحليات
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