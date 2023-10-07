ضبط 15 ألف مخالف للأنظمة في أسبوع

تمكنت فرق الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية من ضبط نحو 15.2 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إنه تم ضبط نحو 9.2 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.2 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.6 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 527 شخصاً، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 66 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى نحو 44 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 39 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 8 آلاف مخالف.