محادثات واتساب بـ”رموز سرية”

يعتزم تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء وتعيين رموز سرية للمحادثات المقفلة، وذلك لمزيد من الخصوصية داخل المحادثات.
وتسمح الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo ” المتخصص، للمُستخدمين باختيار كلمة مرور مُخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، والتي تمكنهم أيضاً من الوصول السريع للدردشات المقفلة بمجرد إدخال الرمز السري.
كما توفر الميزة أيضاً القدرة على مزامنة أقفال الدردشة عبر جميع الأجهزة المرتبطة بالحساب، وذلك بعد ورود شكاوى من المستخدمين من عدم دعم الدردشات المقفلة على الأجهزة التي يدخل منها المستخدم إلى الحساب. وفق “أخبار 24”.