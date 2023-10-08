حصاد “الجوف”.. “زيتٌ وزيتون”

دخلت الجوف في موسم “عصر الزيتون”، الذي يتجاوز إنتاجه سنوياً 18 ألف طن من زيت الزيتون البكر والمصنف كعصرة أولى عبر ما يزيد على 25 مليون شجرة.
وبدأت معاصر الزيتون بالمنطقة استقبال إنتاج المزارعين وعصر إنتاجهم؛ استعداداً لطرحه في الأسواق المحلية والخليجية والمتاجر الإلكترونية التي من خلالها يتم التسويق لزيت الزيتون على المستويين الخليجي والعالمي.
وتشمل مراحل الإنتاج تعبئة زيت الزيتون البكر في صناديق بلاستيكية تضمن تهوية الثمار وعدم التعفن أو منع التهوية، ليتم نقلها إلى المعاصر لعصرها وفق معايير معينة تضمن جودة الإنتاج وتلبية طلب العملاء.
كما يسبق هذه المراحل مرحلة دخول الثمار عبر المعصرة، وتسيير الزيت على خطوط لسحب الشوائب والأغصان والورق، ثم مرحلة الغسيل لمدة 3 دقائق، ثم فصل النوى عن اللب، ثم مرحلة العجن لمدة تتجاوز 40 دقيقة على درجات حرارة تتراوح من 27 إلى 30 درجة، وفصل الزيت عن الشوائب، ثم مرحلة فرز الماء عن الزيت، والتعبئة بعبوات الألمونيوم ذات المواصفات العالية. وفق “أخبار 24”.
وفي سكاكا، تقدم معصرة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض خدماتها لما يزيد على 4 آلاف مزارع سنوياً، حيث تنتج المعصرة كل يوم ما يزيد على 25 طناً من زيت الزيتون على البارد، فيما استقبلت العام الماضي 58 ألف طن من الزيتون أنتج منه أكثر من 73 ألف لتر من زيت الزيتون.