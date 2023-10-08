نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “52 ألف” ترخيص لصيد الطيور المهاجرة
08/10/2023   6:03 ص

“52 ألف” ترخيص لصيد الطيور المهاجرة

+ = -
49

استحوذ صيد “الطيور المهاجرة”، على الرصيد الأكبر من طلبات الترخيص خلال شهر سبتمبر الماضي عبر منصة “فطري” التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وبلغت الإحصائيات الصادرة من “فطري” خلال الشهر الماضي 58641 ترخيصاً، حازت منها صيد الطيور المهاجرة على 52451 ترخيصاً، بينما كان لشهادة ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها 5434 ترخيصاً.

وجرت الموافقة على 276 ترخيصاً لاستيراد الكائنات الفطرية أو منتجاتها للمملكة، و324 ترخيصاً لزيارة المحميات، بالإضافة إلى الاستجابة لـ230 طلباً من إجمالي طلبات الدعم والمساعدة الفنية.

إصدار أكثر من 58 ألف ترخيص عبر "فطري"

وفق “أخبار 24”.

“52 ألف” ترخيص لصيد الطيور المهاجرة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275167.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com