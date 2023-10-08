منتدى “الأبنية الخضراء” ينطلق غدًا بالرياض

تنطلق غدًا فعاليات النسخة الثالثة عشرة من منتدى الأبنية الخضراء 2023، (SGBF)، بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة”، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.
ويناقش المنتدى تأصيل التنمية المستدامة في المدن السعودية، ويهدف إلى تعزيز قدرة قطاع البناء والتشييد ليصبح خاليًا من الانبعاثات الكربونية، كما يتسم بكفاءة الطاقة والمياه والمواد الصديقة للبيئة والإنسان، وفقًا لثلاثة محاور رئيسية سيناقشها المنتدى، والتي تنقسم إلى الطاقة والمياه، المدن الخضراء، الشراكات والتكنولوجيا.
يتضمن المنتدى عدداً من المسارات الرئيسية تتمثل في الطاقة والمياه، والمدن الخضراء، والشراكات والتكنولوجيا، من خلال مبادئ وإجراءات وتطبيقات الأبنية الخضراء، التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية السعودية 2030 الرامية لتعزيز الاستدامة وتنويع الاقتصاد غير النفطي، وأوجه تكامل الحدث السنوي مع مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر الهادفة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المستهدفات الاستراتيجية للمنتدى تفعيل التكنولوجيا في الربط بين الإنسان والمكان في المباني والأحياء والمدن، ودعوة قيادات قطاع البناء والتشييد لتبادل الخبرات وأوجه التطوير، وبحث التحديات والتجارب الحية للمشاريع السعودية الخضراء، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين، إضافة إلى بلورة رؤية مشتركة لتسريع التعافي والبناء المستدام لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19”.