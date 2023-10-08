اسدال ستار بطولة “شطرنج المملكة”

اختتمت فعاليات بطولة المملكة للشطرنج والتي أُقيمت على مدار 7 أيام في الصالة البارالمبية بالرياض لثلاث فئات هي الرجال والسيدات والفئات السنية بحضور الوكيل المساعد لوزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالعزيز العنزي، ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي، والأميرة أريج بنت فيصل، ورئيس المؤسسات العامة بالبنك السعودي للاستثمار طلال الحايك.
وتوج اللاعب أحمد الرحيلي بالمركز الأول في فئة الرجال، فيما حصل اللاعب عماد خياط على المركز الثاني، بينما حصل اللاعب نايف الدوسري على المركز الثالث.
وفي فئة السيدات توجت اللاعبة أسماء الجابري بالمركز الأول فيما حصلت اللاعبة داليا السميري على المركز الثاني بينما حصلت على المركز الثالث اللاعبة بدور الشلاش.
وحصد اللاعب مشعل دعاس المركز الأول في مستوى الفئات السنية، بينما حصل اللاعب هتان التركي على المركز الثاني فيما حصل صالح عبدالرحمن على المركز الثالث.
من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي اللاعبين الفائزين في البطولة، مشيدًا بالمستويات الكبيرة التي شهدتها البطولة والتي تعكس التطور الذي تشهده اللعبة بالمملكة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في المملكة.وفق “أخبار 24”.
ووجّه الوحشي الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة والتي تسهم مع الاتحاد السعودي في توسيع رقعة ممارسة اللعبة في المملكة، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد، موجهًا الشكر ذاته لكافة المشاركين واللجان العاملة في البطولة وما قدموه من مستويات رائعة.