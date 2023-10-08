الهلال يتصدر روشن بثلاثية في مرمى الأخدود

تصدر فريق الهلال جدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن بالفوز بثلاثية نظيفة على نظيره الأخدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
وتقدم فريق الهلال بهدف سجله لاعبه ميشايل في الدقيقة 10 ثم أضاف سافيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و83.
ورفع فريق الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 23 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 7 في المركز 14.
وسجل اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو، الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 10، مستغلا تمريرة خلف الدفاع ليسددها بقوة داخل شباك الأخدود.
وفي الدقيقة 17 كاد أن يسجل لاعب الأخدود غودوين هدف التعادل لفريقه، بعد رأسية رائعة، لكن حارس الهلال بونو تصدى لها ببراعة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأخدود شرفي آل سليم في الدقيقة 27.
وبدأ الشوط الثاني بضغط من قِبل لاعب الهلال في محاولة لتعزيز التقدم بهدف ثانٍ.
وسجل لاعب الهلال ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 ولكن ألغى الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.
ودفع المدير الفني لفريق الأخدود في الدقيقة 50 باللاعب محمد الجحيف بدلاً من شرفي سليم.
وسدد لاعب الأخدود كويادو كرة في الدقيقة 51 مرت بعيدة عن مرمى الهلال ثم ردّ لاعب الهلال سافيتش بتسديدة قوية في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم.
ووصلت كرة عرضية للاعب الهلال ميتروفيتش حولها برأسه في الدقيقة 64 بجانب القائم.
ودفع المدير الفني لفريق الهلال في الدقيقة 66 باللاعب سلمان الفرج بدلاً من مالكوم.
وسجل سافيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 71 بعدما وصلته كرة عرضية من سالم الدوسري ليُسكنها هو الشباك.
ودفع المدير الفني للهلال في الدقيقة 76 باللاعب حسان تمبكتي بدلاً من ياسر الشهراني وباللاعب محمد كنو بدلاً من روبن نيفيز.
وأرسل لاعب الأخدود كويادو كرة عرضية في الدقيقة 77 حولها زميله حسين الزيداني برأسه بعيدة عن مرمى الهلال.
وأرسل لاعب الهلال سعود عبدالحميد في الدقيقة 78 كرة عرضية حولها زميله ميتروفيتش برأسه بجوار القائم الأيمن.
وعاد سعود عبدالحميد في الدقيقة 80 بتسديدة قوية ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب الهلال سلمان الفرج تمريرة لزميله سالم الدوسري في الدقيقة 81 الذي سدد كرة تصدى لها حارس مرمى الأخدود.
وحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 82 سددها سالم الدوسري وتصدى لها حارس مرمى الأخدود لتعود لسافيتش الذي أسكنها المرمى.وفق “أخبار 24”.
ولعب الهلال بتشكيل مكوَّن من:
بونو، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل، ميتروفيتش