طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.