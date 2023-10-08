كاسترو يمنح لاعبي النصر راحة 5 أيام

علمت مصادر أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر، المدرب البرتغالي لويس كاسترو، منح لاعبي الفريق إجازه لمدة 5 أيام، وذلك في فترة أيام “فيفا داي” والتي ستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضحت المصادر أن المدرب يهدف إلى إراحة اللاعبين بعد المجهودات الكبيرة التي قدموها خلال الفترة الماضية التي شاركوا فيها خلال بطولة دوري روشن للمحترفين بإلاضافة إلى دوري أبطال آسيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن كاسترو سمح للاعبين الأجانب الذين لم ينضموا إلى منتخبات بلادهم بالسفر خارج المملكة في حال رغبتهم بذلك.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن كريستيانو رونالدو وأتافيو بالإضافة إلى بروزوفيتش قد التحقو بمنتخبات بلادهم خلال الساعات الماضية للمشاركة في المباريات الودية خلال فترة الفيفا داي.