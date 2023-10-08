الأحد.. انطلاق بطولة كأس محافظ الأحساء لكرة القدم

تنطلق اليوم الأحد بطولة كأس الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الأولى لكرة القدم، تحت رعايته، التي تنظمها أمانة الأحساء بمشاركة 20 فريقاً من القطاعات الحكومية في المحافظة، على ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن الفرق المشاركة في هذه البطولة التي تستمر لمدة شهر تم توزيعها على 4 مجموعات، وفق آلية تنظيمية محددة لإقامة مبارياتها بمشاركة طواقم تحكيمية معتمدة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء.
وأشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي من منطلق مستهدفات الأمانة سعياً إلى تعزيز دورها التكاملي مع القطاعات الحكومية، انطلاقاً من أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، مقدماً شكره لمحافظ الأحساء، على رعاية البطولة. وفق “أخبار 24”.