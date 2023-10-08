أكثر من 5.6 ألف متدرب يلتحقون بالبورد السعودي

التحق أكثر من 5.6 ألف متدرب من أعضاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الممارسين الصحيين ببرامج الدراسات العليا الصحية المهنية “شهادة البورد السعودي”.
وتتضمن البرامج ما يقارب الألفي برنامج تدريبي معتمد لأكثر من 172 تخصصاً صحياً، يتم تنفيذها في 626 مقراً تدريبياً معتمداً.
وأوضحت الهيئة، أن المتدربين الجُدد التحقوا بالبرامج في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في بيئة تعليمية مبنية على أسس التعليم الصحي، تماشياً مع برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث.
وتابعت أن المراكز التدريبية تعمل على توفير تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للإسهام في صناعة وقيادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهيئة أطلقت البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقرارها والإشراف عليها، حيث بلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية “شهادة البورد السعودي”، ومتدربيها أكثر من 30 ألف خريج.