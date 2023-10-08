مزاد مسار المشاعر لـ13 عقاراً بمكة

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة مزاد مسار المشاعر، لعرض 13 عقاراً في منطقة مكة المكرمة.
وسيقام المزاد يوم الأربعاء 10 ربيع الثاني القادم الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة ليلتي بمدينة جدة، حيث يقيمه وكيل البيع القضائي شركة إتقان العقارية، وذلك انطلاقًا من دور المركز في تسريع عمليات التصفية لاستيفاء الحقوق.
وذكر “إنفاذ” أن المزاد يعرض عددًا من الفرص العقارية النوعية بمواقع استثنائية في أبرز أحياء مكة المكرمة، تتضمن فندقا تحت الإنشاء، وفيلا تبلغ مساحتها 864م، إلى جانب 11 أرضًا بمساحات مختلفة بحي العزيزية في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
ودعا الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه إلى زيارة صفحة المزادات، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على هاتف مركز الاتصال الموحد.