%25 لـ”الكهرباء” من بنية السيارات “الكهربائية”

استحوذت الشركة السعودية للكهرباء على 25% من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية المملوكة حالياً بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بموجب اتفاقية مساهمين وقعها الطرفان، بقيمة 254 مليون ريال.
وذكرت الشركة أن الصفقة التي أُبرمت يوم الخميس الماضي؛ تتضمن شروطًا تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادر الشركة الذاتية.
وبيّنت أن الصفقة تعتبر فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية، من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.