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جديد المحليات > “المياه” تنهي تنفيذ مشروعات بحفر الباطن والقيصومة
08/10/2023   3:59 م

“المياه” تنهي تنفيذ مشروعات بحفر الباطن والقيصومة

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أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي، تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الـ8، لمشروع شبكات المياه بمواقع متفرقة في محافظة حفر الباطن، والقيصومة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 18.1 مليون ريال.

وبيّنت الشركة الوطنية أن مشروع شبكات مياه محافظة حفر الباطن والقيصومة تتضمن مد شبكات بإجمالي أطوال 142 كيلومترًا، لخدمة أحياء (النايفية، الريان، النخيل، الوادي، النزهة، وأجزاء من حي النهضة بحفر الباطن، وأحياء الهداية 1 و2، وجزء من حي الشفاء بالقيصومة).

وأوضحت أن تنفيذها لهذه المشاريع يستهدف رفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق استراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة، مؤكدة لعملائها جاهزيتها لاستقبال طلبات إيصال الخدمات إليهم من خلال قنواتها الرقمية، سواءً عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

“المياه” تنهي تنفيذ مشروعات بحفر الباطن والقيصومة

جديد المحليات
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