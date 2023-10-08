1.7 مليار ريال أرباح المراعي في 9 أشهر

ارتفعت أرباح شركة المراعي إلى 1.68 مليار ريال (19.55%) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك لارتفاع الإيرادات بنسبة 6% والربح التشغيلي 22%.
وبيَّنت الشركة أن ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 20% خلال الأشهر التسعة المنصرمة يعود لزيادة السعة الإنتاجية، وتوسيع المراعي حصتها السوقية في عدة قطاعات، إضافةً إلى نمو الإيرادات، وضبط التكاليف، ودمج عمليات المجموعة في كلٍ من مصر والأردن.
وأوضحت الشركة في نتائجها المالية أن صافي أرباح الشركة ارتفع إلى 486 مليون ريال (5%) بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعًا بنمو الإيرادات، وضبط التكاليف التشغيلية، واستقرار تكاليف السلع.
وأضافت أن أرباح الربع الثالث انخفضت بنسبة 12.7% مقارنةً بالربع الثاني 2023 الذي بلغت فيه الأرباح 557 مليون ريال، مدفوعةً بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية، وارتفاع الاستهلاك في الربع الثاني خلال شهر رمضان المبارك. وفق “أخبار 24”.
وكشفت الشركة أن الأداء القوي للمراعي في أسواق الخليج، واستقرار الظروف التجارية، وزيادة السعة الإنتاجية لقطاع الدواجن، ونمو قطاعي الألبان والمخابز، وموسم العودة للمدارس؛ ساهم في النتائج الإيجابية المحققة خلال الربع الثالث 2023.
وأشارت المراعي إلى أنها شرعت في طرح منتجات جديدة في قطاع المأكولات البحرية خلال الربع الثالث من عام 2023م، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة أخرى.