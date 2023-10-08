“المواطن”: ضوابط جديدة بـ”أكتوبر”

أكد برنامج حساب المواطن أنه يعمل على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بناءً على التوجيه الملكي باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج ومواصلة فتح التسجيل، بالإضافة إلى استمرار العمل بالبرنامج.
وأضاف البرنامج أن المحددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وموافقة لجنة برنامج حساب المواطن، ليتم تطبيق هذه المحددات اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الجاري.
وشملت المحددات تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص “رب الأسرة وتابعان أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا”، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بحيث لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وأشار البرنامج إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم، موضحا أنه يمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بزيادة الحد الأدنى لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات لرفع كفاءته، بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
بدوره، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م. وفق “أخبار 24”.
واوضح الراجحي أن التوجيه يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، مؤكداً أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين.