شهادة “حلال” لـ219 منشأة و62 جهة مانحة

منح مركز “حلال” التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، شهادته لـ219 منشأة، و62 جهة مانحة لشهادة الحلال، كما أطلق 13 مبادرة لترسيخ مكانة المملكة في اقتصاديات الحلال.
ويعنى “المركز السعودي للحلال” بالتأكد من خلو المنتجات غذائية كانت أم دوائية أم مستحضرات تجميلية من أي مكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتمحور دوره حول منح وإصدار شهادات “حلال” في جميع المنتجات المذكورة للمنشآت والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على المنتجات، وتفعيل مختلف البرامج التدريبية المختصة بهذا المجال.
ويعمل المركز على ضمان سلامة ومشروعية المنتجات الغذائية والدوائية في المملكة.
وتتطلع المملكة لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، من خلال مرجعية المركز الموثوقة والمعتمدة في عالم الأغذية والمنتجات الحلال على مستوى العالم بالمستقبل القادم، وتحقيقاً لهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي المنبثقة عن رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.