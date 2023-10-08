“المؤشر” يستهل الأسبوع بأكبر خسارة منذ مطلع “أغسطس”

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع في مؤشرها العام هو الأكبر منذ 2 أغسطس الماضي عندما بلغت خسارته 1.36 %، والسابع على التوالي، جاء ذلك بضغط من تراجع الطلب على الأسهم وتدنى مستوى السيولة إلى دون 4 بلايين ريال، عند المقارنة بأداء السوق الخميس الماضي.
وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم (الأحد) مواصلاً هبوطه إلى مستوى 10596.02 نقطة في مقابل 10764.85 نقطة ليوم الخميس الماضي، بتراجع قدره 168.83 نقطة نسبته 1.57 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 118 نقطة نسبتها 1.12 % عند المقارنة بنهاية تعاملات 2022 البالغة 10478 نقطة.
وسجلت السوق في جلسة اليوم تراجعاً في السيولة المتداولة بنسبة 8 % إلى 3.8 بليون ريال، في مقابل 4.1 بليون، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 33 % إلى 201 مليون سهم، في مقابل 151 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 8 % إلى 335 ألف صفقة في مقابل 364 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 45 % إلى 601 سهم.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد أن قطاع الطاقة الرابح الوحيد بزيادة محدود بلغت 0.17 %، وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الأدوية الهابط 6.43 %، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 4.45 %، ثم مؤشر الاستثمار والتمويل بخسارة 3.19 %، فيما بلغت خسارة مؤشر الاتصالات 2.66 %.
وخلال جلسة اليوم التداول جرى بأسهم 229 شركة، تراجعت أسهم 215 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، واستقرت أسهم 175 شركات أخرى، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.942 تريليون ريال (2.918 تريليون دولار) بخسارة 28 بليون ريال (7.5 بليون دولار) نسبتها 0.26 %.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم الإعادة السعودية السوق بعد ارتفاع سعره 1.87 % وصولا إلى 18.48 ريال من تداول 4.8 مليون سهم، تلاه سهم الأندلس بارتفاع 1.78 % إلى 22.88 ريال، ثم سهم الأول بزيادة 1.67 % إلى 33.40 ريال.
في المقابل تكبد سهم العربية أكبر خسارة، بعد تراجع سعره 8.48 % هبوطا إلى 190 ريالاً، تلاه سهم ثمار بخسارة 7.55 % إلى 22.04 ريال، تبعه سهم نادك بخسارة 7.31 % إلى 43.10 ريال. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد تراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بنسبة 1.49 % تعادل 336 نقطة، هبوطاً إلى 22332 نقطة في مقابل 22668 نقطة الخميس الماضي، بينما ارتفعت السيولة المتداولة في السوق الموازية 33 % إلى 37 مليون ريال في مقابل 28 مليوناً، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.9 مليون سهم، بزيادة 25 %.