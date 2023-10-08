“%33.7″ من السجلات التجارية لـ”النساء”

كشفت النشرة الربعية لقطاع الأعمال، عن نمو في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة بالمملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وكشـــفت أرقام الربـــع الثالث 2023 عـــن نمو إصدار الســـجلات التجارية بنســـبة 16% مقارنـــة بالربـــع المماثــــــل مــــــن العــــــام الماضــــــي، وبنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثاني، وبلغـــت نســـبة الســــــجلات المصدرة للسيدات 29%؛ وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي السجلات التجارية بالمملكة ارتفع إلى 1.3 مليون سجل، 33.7% منها مملوكة لسيدات، و38.6% مملوكة لشباب.
وأكدت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة، أن مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، شهدت نمواً بنسبة 33%، بأكثر من 757 ألف سجل، مقارنة بـ568 ألف سجل في الربع المماثل من 2022، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 404 سجلات، تليها مكة المكرمة بـ190 سجلاً، ثم الشرقية بـ66 سجلا، والمدينة المنورة 29 سجلا، والقصيم 15 سجلاً.
وأبانت أن نسبة نمو السجلات التجارة الإلكترونية بلغت 12% في الربع الثالث، بأكثر من 36.3 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ32.3 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات هي الرياض بنحو 14.5 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بأكثر من 9.2 آلف سجل، والشرقية بنحو 5.9 ألف، والمدينة المنورة بنحو 1.8 ألف، ثم القصيم بـ1.2 ألف سجل.
وأظهرت أن قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية، حقق نمواً بنسبة 56%، بعدد 2.8 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.8 ألف سجل في الربع الثالث 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي “الرياض بـأكثر من 1.6 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بـ622 سجلاً، والشرقية 315 سجلاً، والمدينة المنورة 98 سجلاً، وعسير 42 سجلاً”.
وفي مجال حلول التقنية المالية، بلغت نسبة نمو السجلات التجارية 21%، بأكثر من 2.8 ألف سجل، مقارنة بأكثر من 2.3 ألف سجل في الربع الثالث من 2022، وكانت منطقة الرياض الأعلى من حيث السجلات بـ1.7 ألف سجل، تليها مكة، بـ588 سجلاً، والشرقية بـ279 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ84 سجلاً، والقصيم 44 سجلاً.
وبلغ النمو في مجال تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 12%، بأكثر من 9 آلاف سجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بأكثر من 8 آلاف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 5.5 ألف سجل، تليها مكة بنحو 1.9 ألف سجل، والشرقية بـ998 سجلاً ثم المدينة المنورة بـ225 سجلاً، والقصيم بـ151 سجلاً.
وسجل قطاع خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، نمواً في السجلات بلغ 45%، بأكثر من 3 آلاف سجل، مقارنة بنحو 2.1 ألف سجل في الربع الثالث من 2022، وكان عدد السجلات في الرياض أكثر من 1.6 ألف سجل، ومكة المكرمة 775 سجلاً، والشرقية 291 سجلاً، والمدينة المنورة 83 سجلاً، والقصيم 61 سجلاً.
وفي مجال الفنادق التراثية، بلغت نسبة نمو السجلات التجارية القائمة 60%، بأكثر من 1.5 ألف سجل، مقارنة بـ963 سجلاً في الربع الثالث من 2022، وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث السجلات بـ605 سجلات، تليها الرياض بـ545 سجلاً، والمدينة المنورة 122 سجلاً، ثم الشرقية بـ101 سجل، وعسير بـ62 سجلاً.
وبلغ النمو في مجال الأكاديميات الرياضية 43%، بأكثر من ألف سجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ715 سجلاً في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بـ444 سجلاً، تليها مكة بـ273 سجلاً، والشرقية بـ119 سجلاً ثم القصيم بـ43 سجلاً، والمدينة المنورة بـ40 سجلاً.
وأبانت النشرة أن نسبة النمو في السجلات القائمة في قطاع وكالات الدعاية والإعلان بلغت 19%، بنحو 11.8 ألف سجل في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 9.9 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات، هي “الرياض بنحو 7.1 ألف سجل، ومكة المكرمة بأكثر من 4 آلاف سجل، تليها الشرقية بأكثر من 1.9 ألف سجل، ثم المدينة المنورة 627 سجلا، وعسير 518 سجلاً. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بقطاع الوساطة العقارية، فقد وصل النمو إلى 35%، بنحو 19 ألف سجل، مقابل نحو 14 ألفاً في الربع الثالث من 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بنحو 8.7 ألف سجل، ومكة المكرمة بنحو 6.2 ألف سجل، والشرقية نحو 2.8 ألف سجل، ثم المدينة المنورة 973 سجلاً، والقصيم 884 سجلاً.