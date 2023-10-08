تعاون لدعم الأنشطة “البحثية واللوجستية”

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مذكرة تعاون، لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في الموانئ السعودية.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة وتبادل البيانات والمعلومات “الجيومكانية” ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والمعلومات الجيومكانية، وتبادل الاستشارات التقنية والفنية في المجالات المشتركة، ودعم الأنشطة البحثية.
كما تعزز التعاون والتكامل بين الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية، من خلال اعتماد واستخدام الخارطة الرسمية للمملكة في جميع أعمال “موانئ”، واعتماد خرائط الأساس التي تصدرها الهيئة الجيومكانية كمصدر رسمي معتمد للحدود البرية والبحرية الدولية للمملكة، ومناطق الإشراف الإداري، والمواقع الجغرافية داخل المملكة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المشترك في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، فضلا ًعن المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وزيادة التعاون باتجاه دعم الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين.
وتنص على تزويد “موانئ” للجيومكانية بما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات جيومكانية محدثة حسب الاختصاص، وكذلك تزويدها بما يتوفر لديها من شبكات جيوديسية سواءً كانت نقاطا مرجعية أو محطات رصد مستمر مرجعية لتحديد المواقع “CORS” للعمل على توحيدها، وبيانات الشبكات الجيوديسية؛ للعمل على تصحيح وتوحيد المواصفات والمعايير الخاصة بهذه البيانات.
وتقوم الهيئة العامة للمساحة، بربط “موانئ” بالمنصة الجيومكانية الوطنية، وتمكينها من الاستفادة منها، وكذلك تمكين “موانئ” من استخدام المرجع المكاني الوطني في كافة الأعمال المساحية لديها، على أن تقدم “موانئ” دعمها حول آلية الوصول والتحويل من المراجع الأخرى إلى هذا المرجع، إضافة إلى استفادة “موانئ” من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية.
وتنص أيضاً على اعتماد “موانئ” للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كجهة مرجعية فنية استشارية، عند التخطيط للقيام بالأعمال المساحية والمعلومات الجيومكانية، أو وضع الشروط واللوائح المنظمة لذلك.
وقع المذكرة، رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، بمقر الهيئة العامة للموانئ.
وفق “أخبار 24”.