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جديد المحليات > أمير القصيم يدشن “عوين”
08/10/2023   10:30 م

أمير القصيم يدشن “عوين”

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افتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مصنع “عوين” للزّي الموحّد التابع لجمعية الملك عبدالعزيز الأهلية النسائية بمدينة بريدة، بمشاركة عدد من المسؤولين.

ونوه الأمير فيصل بما سيوفره مصنع “عوين” من فرص عمل جديدة للمتخصصات والعاملات بمهنة الخياطة من بنات الوطن لخياطة الزّي الموحد للقطاعات العسكرية والقطاعات المشابهة، متطلعاً من الجمعية المزيد بانطلاقتها الجديدة والطموحة عبر إسهامات خيرية واجتماعية مثل هذا المشروع الوطني.

وثمّن الجهود المتميزة لرئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المكلف سليمان السعيد في تبني هذا المشروع لتفعيل دور الجمعية وإيجاد فرص عمل على خطوط الإنتاج لخياطة الزّي الموّحد، وجهود المستشارة بإمارة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي ورئيسة مجلس الإدارة هيا الغريب ونائية رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة منى الطامي على جهودهن المتميزة في انطلاق مصنع عوين للزي الموحد لخدمة القطاعات العسكرية. وفق “أخبار 24”.

وكان أمير منطقة القصيم قد اطلع على جاهزية المصنع خلال زيارته للجمعية، ومصنع خياطة الملابس العسكرية، وخطوط الإنتاج في المصنع الذي يُعد الأول من نوعه في صناعة الزي العسكري بمنطقة القصيم بعناصر نسائية سعودية، كما استمع إلى شرح من رئيسة مجلس إدارة الجمعية هيا الغريب.

أمير القصيم يدشن “عوين”

جديد المحليات
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